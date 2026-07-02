Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Adalet Bakanı Gürlek'i kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yoğun mesaisi devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakan Gürlek, Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Burada ilk olarak Akın Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Sayın Farid Ahmadov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev ile temasta bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMLARINI İLETTİ

Bakü’de temaslarının ardından Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti, Aliyev de selamları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

İLİŞKİLER HER GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR

Gürlek, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarına dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, iki ülke lideri arasındaki samimi ilişkiler sayesinde her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirten Gürlek, ülkenin ekonomik gelişimine, uluslararası alandaki artan itibarına ve Karabağ'da elde edilen tarihi zafere dikkati çekti.

ZENGEZUR KORİDORU

Gürlek, Azerbaycan'ın bölgede enerji, ulaştırma ve bağlantı projeleri ile Zengezur Koridoru gibi stratejik girişimlerin hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

ADALET BAKANLIKLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Taraflar, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında verimli iş birliği tesis edildiğini belirterek, bu işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu.