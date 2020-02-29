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Azerbaycan, İran'la sınırını kapattı

İran'dan Azerbaycan'a geçen 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle, Bakü bu ülkeyle sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

AA | 29.02.2020 - 15:37..
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Koronavirüs salgını, Azerbaycan'a da sıçradı.

Ülkede ilk kez dün koronavirüs tespit edilmiş, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşı virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Bunun yanı sıra, İran'dan Azerbaycan'a geçen iki kişide virüse rastlandığı belirtildi.

Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının hastanede karantinaya alındığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi.

AZERBAYCAN'DAN İRAN KARARI

Bakü yönetimi, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı. Karar, Tahran makamlarına iletildi.

Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.

Azerbaycan, İran'la sınırını kapattı

AVUSTRALYA'DAN İRAN KARARI

Avustralya, koronavirüs salgını nedeniyle İran’dan gelen yabancı uyrukluların doğrudan ülkeye alınmayacağını açıkladı.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Çin’e uyguladıkları seyahat yasağının ardından virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran’dan geleceklere de seyahat yasağı ve kısıtlama uygulayacaklarını duyurdu.

Azerbaycan, İran'la sınırını kapattı

Yasak ve kısıtlama kapsamında, İran’dan gelecek yabancı uyruklular Avustralya’ya girmeden önce üçüncü bir ülkede iki hafta kalmak zorunda kalacak. Ayrıca İran'dan dönen Avustralya vatandaşlarına da ülkeye girişlerinden itibaren 15 gün boyunca tecrit şartı getirildi.

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