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Azerbaycan Türkiye'nin kedi sevgisini araştırdı

Türkiye'nin hayvan özellikle de kedi sevgisi, Azerbaycanlıların dikkatini çekti. Bunu öğrenmek isteyen BBC Azerbaycan kanalı da bir araştırma yaparak bunu anlamaya çalıştı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 14:22..
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Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan'daki BBC Azerbaycan kanalı, Türkiye'nin kedi sevgisini yayınladığı bir programda anlatmaya çalıştı.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Program sunucusu Vüsal Hamzayev, Twitter adreslerini takip eden Türk hayranlarından kedi görselleri ile ilgili sık sık mesaj aldığını, kedilerin olduğu postları paylaşmalarını istediklerini dile getirdi.

Bu talep üzerine "Türkler pişikleri neden çok seviyor?" adlı bir program yapan Vüsal Hamzayev, yapılan araştırmayı anlattı.

Azerbaycan araştırdı: Türkler pişikleri neden çok seviyor İZLE

Vüsal Hamzayev, programında gelen Türkçe mesajları da kendi aksanıyla okumaya çalıştı.

Ortaya renkli görüntüler çıktı.

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