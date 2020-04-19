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Azerbaycan’da karantinadaki erkekler 'Ev Erkekleri Kulübü'nü kurdu

Azerbaycan’da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan erkekler, Ev işlerinin yalnızca kadınların görevi olmadığına dikkat çekerek Ev Erkekleri Kulübünü (EKK) kurdu.

İHA |
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Azerbaycan’da karantinadaki erkekler 'Ev Erkekleri Kulübü'nü kurdu

Azerbaycan’da koronavirüs salgını nedeniyle erkekler karantina yüzünden evlerinden çıkamayınca “Ev Erkekleri Kulübü”nü kurmaya karar verdi.

Dışarı çıkmayan erkekler, evde kaldıkları süre boyunca ev işleri, yemek pişme, çocukların bakımı gibi çoğunlukla kadınların yaptığı işlerde hünerlerini gösterdikleri videoları ve fotoğrafları sosyal medyadaki Ev Erkekleri Kulübü sayfasına yüklemeye başladı.

İLGİNÇ VE KOMİK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sayfada ev işlerinde kadın ve erkek eşitliğinin önemi vurgulanırken hem komik ve hem ilginç görüntüler ortaya çıktı.

EKK üyeleri, ev işleri yapmalarının utanç verici ve alay konusu olmadığını, sadece kadınların yapmak zorunda olduğu bir iş olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Azerbaycan’da karantinadaki erkekler 'Ev Erkekleri Kulübü'nü kurdu

KADINLARI DAHA İYİ ANLAMA AMACIYLA KURULDU

Kulübün karantina günlerinde evde kalmak zorunda olan erkeklere ev işlerinde kadınları desteklenmeleri, kadınları daha iyi anlamak ve deneyimlerini paylaşmak için fırsatı olduğu düşünülüyor.

24 Mart tarihinde kurulan ve sadece erkeklerin kabul edildiği grup bu sayede kısa zamanda 32 binden fazla üyeye ulaşmayı başardı. Hem eğlenceli hem de öğretici bir kulüp olduğunu vurgulayan Ev Erkekleri Kulübü’nün kurucusu Vefadar Babayev, “Ev Erkekleri Kulübü’nü 24 Mart tarihinde kurduk. Karantina süresi boyunca evde kalsak da zamanımızı verimli geçirmek için kurduk. İlk günden beri gruba üye olmak isteyenler çoğaldı. Kuralı 3 hafta olması rağmen 32 bin üyeye ulaştık. Ev işleriyle ilgili eğlenceli paylaşımlar oluyor. Aynı zamanda kendi alanlarında deneyimli kişiler karşılıklı olarak bir birine yardımcı oluyor. Mesele doktor bir arkadaşımız ihtiyaç sahibi aileleri muayene edebilirim diye paylaşımlarda bulunuyor. Sadece eğlence değil, entelektüel kesimin çoğunlukla bulunduğu bir ortam. Şimdi sitesini kuruyoruz. Kuracağımız bu site sayesinde projeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Babayev, “Üyelerimizle tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım toplamak için fon oluşturma teklifi geldi. Bu yardım kampanyasını ilan ettikten sonra üyelerimiz tarafından bağışlar gelmeye başladı. Bugüne kadar 900’e yakın aileye erzak yardımında bulunduk” ifadelerini kullandı.

EKK üyelerinin bağışlarıyla ortalama her gün 60 aileye erzak yardımı yapılıyor.

Azerbaycan’da karantinadaki erkekler 'Ev Erkekleri Kulübü'nü kurdu

Azerbaycan’da karantinadaki erkekler 'Ev Erkekleri Kulübü'nü kurdu

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