Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs nedeniyle Azerbaycan'da can kaybı artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, ülke genelinde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastanın 65 yaşında olduğu aktarıldı.

VAKA SAYISI 1148'E ÇIKTI

Açıklamada, 50 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının bin 148'e çıktığı kaydedildi. Ayrıca 39 kişinin iyileşerek taburcu edildiği, ülke genelinde taburcu olanların sayısının 289'a ulaştığı ifade edildi.

70 BİNE YAKIN KİŞİYE TEST YAPILDI

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 70 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldı.