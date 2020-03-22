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Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 54'e çıktı

Azerbaycan'da 12 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 54'e yükseldi.

İHA | 22.03.2020 - 17:38..
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Koronavirüs Asya'da kontrol altına alınmaya başlasa da başka ülkelerdeki etksini sürdürüyor.

12 KİŞİ DE DAHA RASTLANDI

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 12 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi.

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 54'e çıktı

VAKA SAYISI 54'E YÜKSELDİ

Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 54’e yükseldi.

AZERBAYCAN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ İYİLEŞTİ

Azerbaycan'da bugüne kadar korona nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 hasta ise taburcu edildi.

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 54'e çıktı

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