Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 54'e çıktı

Koronavirüs Asya'da kontrol altına alınmaya başlasa da başka ülkelerdeki etksini sürdürüyor.
12 KİŞİ DE DAHA RASTLANDI
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 12 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi.
VAKA SAYISI 54'E YÜKSELDİ
Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 54’e yükseldi.
AZERBAYCAN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ İYİLEŞTİ
Azerbaycan'da bugüne kadar korona nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 hasta ise taburcu edildi.