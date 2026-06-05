Azerbaycan'dan CNN'in İran iddiasına yanıt: Topraklarımız hiçbir ülkeye karşı kullanılmaz

Azerbaycan, son günlerde uluslararası medyada yer alan ve ülke topraklarının İran’a karşı yürütülen operasyonlarda kullanıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

“İDDİALAR DAHA ÖNCE DE YALANLANDI”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "CNN World" haber kanalının internet sitesinde yayımlanan makalede yer alan suçlamaların yeni olmadığını ve daha önce de çeşitli platformlarda gündeme getirildiğini belirtti.

Hacızade, Azerbaycan’ın konuya ilişkin resmi tutumunu defalarca açıkladığını hatırlatarak, aynı iddiaların herhangi bir yeni kanıt sunulmadan yeniden gündeme taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın görüşlerinin ilgili medya kuruluşuna önceden resmi yollarla iletildiğini kaydeden Hacızade, buna rağmen tek taraflı iddiaların yayımlanmasının gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

“SOMUT KANIT YOK, ANONİM KAYNAKLARA DAYANIYOR”

Bakü yönetimi, haberlerde öne sürülen iddiaların hiçbir somut belge veya doğrulanabilir bilgiye dayanmadığını savundu.

Açıklamada, anonim kaynaklara dayandırılan ve resmi makamların görüşlerini göz ardı eden haberlerin objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, bu tür yayınların kamuoyunu yanlış yönlendirme riski taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, Azerbaycan’ın herhangi bir üçüncü ülkeye karşı askeri operasyonlar, istihbarat faaliyetleri veya düşmanca girişimler için kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediğini ve vermeyeceğini vurguladı.

“AZERBAYCAN BARIŞ VE İSTİKRAR POLİTİKASINA BAĞLI”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkenin dış politikadaki temel önceliklerinden birinin bölgesel barış ve istikrar olduğu kaydedildi.

Azerbaycan’ın komşu ülkelerle yapıcı ilişkiler geliştirmeyi hedeflediği belirtilirken, ülke topraklarının herhangi bir gerilim veya çatışmanın parçası haline getirilmesine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yetkililer, Bakü’nün uluslararası hukuk ve egemenlik ilkelerine bağlı hareket etmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

“DEZENFORMASYON GİRİŞİMİ”

Ayhan Hacızade, söz konusu haberlerin herhangi bir kanıt ortaya koymaksızın yayımlandığını belirterek bunları “dezenformasyon girişimi” olarak nitelendirdi.

Azerbaycan’ın uluslararası kamuoyu nezdinde yanlış bir algıyla hedef alınmaya çalışıldığını savunan Hacızade, bu tür yayınların bölgesel hassasiyetleri artırabileceği uyarısında bulundu.

MEDYA KURULUŞUNDAN DÜZELTME TALEBİ

Bakü yönetimi, haberi yayımlayan medya kuruluşundan resmi bir düzeltme ve tekzip yayımlamasını beklediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına haberin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, asılsız iddiaların düzeltilmesinin gazetecilik sorumluluğunun bir gereği olduğunu vurguladı.

Azerbaycan yönetimi, ülkenin uluslararası ilişkilerde şeffaflık, egemenlik ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğini bildirirken, bölgesel istikrarı zedeleyebilecek spekülatif iddialara karşı kararlı tutumunu sürdüreceğinin altını çizdi.