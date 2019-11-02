taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Her fırsatta tekrar edilen 'Tek millet iki devlet' sloganına rağmen Azerbaycanlı vekil Araz Alizade Türkiye ile Azerbaycan'ın kan bağının olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 10:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında adeta tüm dünyadan Türkiye'ye karşı tepkiler ardı sıra geldi.

Türk insanının her fırsatta yardımına koştuğu Filistin'în yöneticileri, Arap ülkeleri de bunlara dahil oldu. Türkiye'ye destek verenler ise soy bağımızın olduğu Türk dünyası ülkeleriydi.

Ancak 'Tek millet, iki devlet' sloganını birlikte kullandığımız Azerbaycan'da bir vekil, adeta HDP'lilerin sözcüsü olmuş gibi konuştu.

"OSMANLI PARA KARŞILIĞINDA KURTARDI"

Azerbaycan milletvekillerinden Araz Alizade; "Osmanlı Ordusu, para karşılığında Bakü'ye geldi ve bizi kurtardı. Azerbaycanlılarla Türkler arasında hiçbir kan bağı yoktur." diye konuştu.

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

31
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

67
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

126
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

13
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

59
Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

68
Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir