Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında adeta tüm dünyadan Türkiye'ye karşı tepkiler ardı sıra geldi.

Türk insanının her fırsatta yardımına koştuğu Filistin'în yöneticileri, Arap ülkeleri de bunlara dahil oldu. Türkiye'ye destek verenler ise soy bağımızın olduğu Türk dünyası ülkeleriydi.

Ancak 'Tek millet, iki devlet' sloganını birlikte kullandığımız Azerbaycan'da bir vekil, adeta HDP'lilerin sözcüsü olmuş gibi konuştu.

"OSMANLI PARA KARŞILIĞINDA KURTARDI"

Azerbaycan milletvekillerinden Araz Alizade; "Osmanlı Ordusu, para karşılığında Bakü'ye geldi ve bizi kurtardı. Azerbaycanlılarla Türkler arasında hiçbir kan bağı yoktur." diye konuştu.