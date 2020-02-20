Azez'de TSK ve MSO'ya destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup askerler İdlib'de operasyon başlattı.

Günler süren sevkiyatlar sonrasında başlatılan operasyonda, 2 askerimiz şehit olurken 50'den fazla rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.

Azez halkından TSK'ya destek VİDEO

AZEZ HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Suriye'nin Azez ilçesinde halk ise, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na destek vermek için gösterisi düzenledi.

TÜRK BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Esad rejimi aleyhine sloganları atan Halk, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdı.