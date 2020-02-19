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Aziz Elmo Ateşi pilot tarafından görüntülendi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne ait kasırga avcısı uçak pilotu, elektrik dalgalarının parlayıp söndüğü anları kayda aldı.

DHA | 19.02.2020 - 17:27..
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne Kermit adlı hava verilerini toplamak için tropikal siklonlara uçan kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen hava olayını görüntüledi.

ELEKTRİK DALGALARI KAMERAYA YANSIDI

Aydınlık plazmanın, atmosferdeki güçlü bir elektrik alanındaki keskin veya sivri bir cisimden korona boşalmasıyla yaratıldığı bir hava durumu olayı oldukça dikkat çeti.

Uçağın kokpitinden kaydedilen görüntülerde, elektrik dalgalarının aniden parlayarak söndüğü görüldü.

Aziz Elmo Ateşi pilot tarafından görüntülendi

Aziz Elmo Ateşi pilot tarafından görüntülendi

Aziz Elmo Ateşi pilot tarafından görüntülendi

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