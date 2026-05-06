Aziz İhsan Aktaş Davası'nda 29'uncu duruşma
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 29'uncu duruşması Silivri'de görülüyor. Davada 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı sanıklar arasında.
CHP'li belediye başkanlarının rüşvet, irtikap gibi yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 29'uncu duruşması başladı.
Davada 6'sı görevden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanı sanıklar arasında. Davada 11'i tutuklu olmak üzere toplam 200 sanık yargılanıyor.
Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara salonda
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmaları, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılıyor.
Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık duruşmaya katıldı.
Duruşma, sanık avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.