Aziz Yıldırım anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 milyon dolar nakit istedim

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı...

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Genel kurul süreci yaklaşırken başkan adayları, katıldıkları programlarda projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Sports Digitale YouTube kanalına konuk oldu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlattı.

"GEÇMİŞTE DEVLETLE ARAMIZ ÇOK İYİYDİ"

Eskiden devletle aralarının iyi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bizim de geçmişte devletle aramız çok iyiydi. Kapalı salonu yaptık.

Orada imar çok azdı, imarı arttırdılar, yaptılar yani. Tamam mı? Topuk Yaylası’nda da aynı şekilde yardım ettiler, destek oldular" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN 10 MİLYON DOLAR İSTEDİM, DÜŞÜNMEDEN VERDİ"

Fenerbahçe’nin UEFA’ya yapacağı bildirimde denkleştirme sorunu yaşadığı bir dönem olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gittim, 10 milyon dolar lazımdı, istedim. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı hiç düşünmeden, Rıdvan da yanındaydı, beraber ben istedim.

O da verdi parayı. Hemen verdiler. UEFA’ya bildirimi denkleştiremiyorduk. Onu da öyle geçtik." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'SİZ TÜRKİYE OLMAZ"

Kulübün devlet kademesi ile daha iyi ilişkileri olması gerektiğini vurgulayan başkan adayı, "Yani şimdi biz eğer sıcak olursak onlar da bize sıcak olma mecburiyetindeler. Çünkü Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var.

Yani Fenerbahçe’siz Türkiye olmaz. Biz her yerde kendi değerimizi bilmemiz lazım." diye konuştu.