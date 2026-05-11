Aziz Yıldırım başkan adaylığı için gerekli imzayı topladı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Başkanlığa aday isimlerden Aziz Yıldırım, adaylık için gereken prosedürleri tamamladı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım, başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı.

500 İMZAYI 24 SAATTE TOPLADI

Deneyimli ismin kısa sürede ulaştığı destek, seçim öncesi camiada dikkat çekti.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek.

SAFİ'YLE YARIŞACAK

Öte yandan uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olması, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

Seçim sürecinde adayların açıklayacağı projeler ve teknik direktör planlamaları merak ediliyor.