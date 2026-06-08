Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'yi neler bekliyor?

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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi.

27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, başkan seçildi.

Aradan geçen 8 yılın ardından sarı-lacivertli kongre üyeleri, Yıldırım'a vefalarını gösterdiler.

İşte yeni Aziz Yıldırım döneminde yaşanacaklar...

TEKNİK KADRO

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak Aykut Kocaman'ın ismi dillendiriliyor.

Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.

Oğuz Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek... Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol alacak.

YABANCI OYUNCU KURALI

Kulüpte birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması bekleniyor.

Fenerbahçe, 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz edebilir. Bu konuda Galatasaray ile ortak hareket etme ihtimali bile var...

115 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Voleybol ve basketbol şubelerinin Acıbadem ve Ülker sponsorluğunda faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Yönetimin yıl sonuna kadar yaklaşık 115 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

TRANSFERLER, TFF İLE GÖRÜŞME...

Aziz Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek adalet vurgusu yapması ve kulübün beklentilerini net şekilde dile getirmesi bekleniyor.

Yönetim, 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak.

KEREM'İN SÖZLEŞMESİ VE UEFA CEZASI

Kerem'in sözleşmesi nedeniyle UEFA'dan ceza gelme ihtimali yüksek. Aziz Yıldırım, Kerem'in sözleşme sorununu çözüp, ceza riskini ortadan kaldıracak...

Her oyuncu ile görüşme yapılacak... Gitmek isteyen varsa yardımcı olunacak ve yol verilecek...