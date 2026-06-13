Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı ziyaret etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin idmanını başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, bu akşam Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçına çıkacak Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, ziyarette Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ve Ömer Onan hazır bulundu.
HAZIRLIKLAR ŞUT İDMNIYLA TAMAMLANDI
Play-off final serisinde Beşiktaş ile eşleşen sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın hazırlıklarını şut antrenmanıyla tamamladı.
BAŞARI DİLEĞİ
Çalışmanın bir bölümünü takip eden Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)