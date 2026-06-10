Aziz Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1990-1992 ile 1998-2000 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Derviş Köksal Özbek, hayatını kaybetti.

Özbek için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde tören düzenlendi.

Törene; geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede sarı-lacivertli kulübe yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, mevcut yönetim kurulu ve yeni seçilen yönetim kurulu, Özbek'in çalışma arkadaşları ve Özbek'in ailesi katıldı.

DOSTUNA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ...

Törende konuşmak için kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise duygusal anlar yaşadı.

Yıldırım, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Köksal Özbek'in kulüp için önemli hizmetleri olduğuna değinen Yıldırım, "Uzun yıllar beraber hizmet ettik. Benim çok iyi dostumdu. 1990 yılında rahmetli Metin Aşık'ın yönetiminde beraber olduk. Sonra ben başkan olunca yanımda hep yer aldı. Onunla beraber mücadele ettik. Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin, her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili kardeşim, dostumdu. Yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı dilerim. İnşallah cennette hep beraber buluşuruz. Bu camia seni unutmayacak." diye konuştu.