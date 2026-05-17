Aziz Yıldırım'dan kadın yönetici sorusuna dikkat çeken yanıt: Savaşa gidiyoruz
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları sırasında bir kadın üyenin yönetim kurulunda kadın olmamasına yönelik sorusunu "Hanımefendi savaşa gidiyoruz savaşa" diyerek yanıtladı.
Fenerbahçe'de gündem başkanlık seçimi...
Haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde yıllarca başkanlık görevini yürüten ve yeniden aday olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Sevdalıları Derneği'ni ziyaret etti.
Yıldırım, burada üyelerden gelen soruları cevapladı.
"HANIMEFENDİ SAVAŞA GİDİYORUZ SAVAŞA!"
Toplantı sırasında bir kadın üye, Yıldırım'a "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti.
Aziz Yıldırım bu soruya, "Hanımefendi savaşa gidiyoruz savaşa. Bu seçim bizi mazur görün. Her şeyi konuşacağım, ileride anlatacağım." karşılığını verdi.
