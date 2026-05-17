Aziz Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalar yaptı.

Yıldırım, burada çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yaptıktan sonra başkanlığı bırakacağını söyledi.

"ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM"

Yıldırım, "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor. Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE"

Şampiyon olamamaları durumunda tehlikeye dikkat çeken Yıldırım, "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım. Herkese çağrı yapacağım. Üye, taraftar, dernekler hepimiz bir araya geleceğiz. Küslükler olmayacak." ifadelerini kullandı.