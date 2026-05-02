Aziz Yıldırım, teknik direktör adaylarını belirledi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı yazılı açıklamada camiaya verilen söz doğrultusunda 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirileceğini camianın bilgisine sunduğunu açıklamıştı.

Seçimde aday olmayacağını duyuran Sadettin Saran'ın ardından üst üste sıcak gelişmeler yaşanmıştı.

ÜÇ ADAY VAR

Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk Fenerbahçe başkanlığı için adaylıklarını açıkladı.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise gözler sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'a döndü.

Aziz Yıldırım, TV100'e özel yaptığı açıklamada, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullanmıştı.

ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Bu açıklama sonrasında ise Yıldırım'ın seçim için çalışmalarını sürdürdüğü ileri sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olması halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman’ın yanı sıra yerli ve yabancı alternatifler de belirledi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR

Ancak hem başkan adaylığı hem de teknik direktör konusu hakkında ekibiyle fikir alışverişine devam ediyor.

TEDESCO DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrılmıştı.

İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmemişti.

Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.

Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçmişti.