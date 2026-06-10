Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkan seçiminde gülen taraf, Aziz Yıldırım oldu...

Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak rakibi Hakan Safi'yi geride bıraktı.

Böylelikle Yıldırım, 8 yıl sonra sarı-lacivertlilerin başkanlık koltuğuna bir kez daha oturdu.

8 YILIN ARDINDAN MAZBATAYI ALDI

Bugün ise Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Aziz Yıldırım ve ve yöneticilere Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Mazbata töreni fotoğraf çekimiyle tamamlandı.