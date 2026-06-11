Aziz Yıldırım: Yönetimimiz hiçbir teknik direktörle anlaşma yapmadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman haberleri üzerine açıklama yaptı.

Yıldırım, kulübün teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlandığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Yıldırım, yönetimin şu anda herhangi bir teknik direktör veya ekip üyeleriyle anlaşma yapmadığını vurgulayarak, basın mensuplarını dezenformasyondan kaçınmaları konusunda uyardı.

"HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞMADIK"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.



Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.



Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."”