Aziz Yıldırım'dan adaylık itirafı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek.

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası Hakan Safi, resmi olarak adaylığını açıklarken bugün de eski başkanlardan Aziz Yıldırım, aday olduğunu duyurdu.

20 YIL BAŞKANLIK YAPTI

1998-2018 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin yoğun talepleri sonrası kurmaylarıyla toplantı yaptı ve aday olmaya karar verdi.

Yıldırım son olarak, 2024 yılında yapılan seçimde aday olmuştu.

"KIZIM HEDEF ALINDI"

Aziz Yıldırım, adaylık kararının perde arkasını anlattı.

Yıldırım’ın, 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım hakkında yapılan yorumların ardından kesin kararını verdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Tahir Kum’a konuşan Aziz Yıldırım, adaylık kararını netleştiren süreci de anlattı.

Yıldırım, “Son süreçte arkadaşlarla durum değerlendirmesi yapıyorduk. Adaylık düşüncemiz vardı. Ama ne zaman ki kızım hedef alındı, o gün düşünmeyi sonlandırdım, ‘Tamam aday oluyorum’ dedim.” ifadelerini kullandı.

YAZ YILDIRIM'DAN PAYLAŞIM

Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklamasının ardından kızı Yaz Yıldırım da sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Yeniden başlıyoruz” notunu düştü.