Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı geldi

Fenerbahçe'de Başkan adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Yönetim listesini tanıtan Aziz Yıldırım, kongre üyelerine seslendi.

Yıldırım daha sonra seçimde yarışacağı Hakan Safi'ye ve eski başkan Ali Koç'a yönelik dikkat çeken bir çağrı yaptı.

SAFİ VE KOÇ'A ÇAĞRI: GELİN HEP BERABER OLALIM

Yıldırım, "Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin hep beraber olalım. Hep beraber bu sene Fenerbahçemizi şampiyon yapalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır. Fenerbahçe Sezonu başlamıştır. Sonu şampiyonluk olsun." diye konuştu.

Yıldırım'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

“"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ Yönetimi beraber kulübü yönetecek. Yönetimin için Feridun Geçgel var. O da bizimle beraber Futbol AŞ'de olacak. Rahatızlığından dolayu bugün katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye şu an ismini söylemek istemediğim 3-4 isim daha gelecek.”

"FENERBAHÇELİ, FENERBAHÇELİNİN RAKİBİ OLAMAZ"

“Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını selamlıyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil. Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz. 120 yıllık koca çınar ne Aziz Yıldırımlar, ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın yarısında benim emeğim geçti ve kendime baktığımda hep Fenerbahçe'yi gördüm."”