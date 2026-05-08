Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı: Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, bir açıklamada bulundu.

Yıldırım, açıklamasında derneklere ve taraftarlara çağrı yaptı.

Sarı-lacivertli camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Yıldırım, tüm Fenerbahçelilerin ortak hedef etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade etti.

"BİRÇOK ENGELİ BİRLİKTE AŞTIK"

Açıklamasında kulüpteki uzun yıllara dayanan görevlerine değinen Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİM VE MÜCADELE ETTİM"

Sarı-lacivertli kulübe adanmış bir ömrü geride bıraktığını vurgulayan eski başkan, "İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi" sözleriyle camiaya yönelik mesajını iletti.

"GELİN GEÇMİŞTE YAŞANAN KIRGINLIKLARI BİR KENARA KOYALIM"

Zor günlerde yanında duran Fenerbahçelilere karşı vicdani sorumluluk hissettiğini belirten Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim."”

Eski başkan açıklamasını, "Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum" sözleriyle noktaladı.