Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına golcü müjdesi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimiyle ilgili çalışmalar, kaldığı yerden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kulüp üyeleri ve derneklerle buluşmayı sürdürüyor.

Üyelerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, transferde iki santrforu kadrosuna katacaklarını açıkladı.

"2 SANTRFOR ALACAĞIZ"

Aziz Yıldırım, "Bir olursak, birlikte mücadele edersek. Yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe'nin adamıyız." dedi.

Transferle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

“"Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız. Belki üç de olabilir. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim."”