Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek.

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, aday olduklarını duyurmuştu.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.

Tecrübeli isim, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"2 SANTRFORUN İSİMLERİ BELLİ"

Aziz Yıldırım, yeni sezon planlamasında önceliğin golcü transferi olduğunu söyledi. Yıldırım, “2 tane santrfor alacağız. 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

"SON KONUŞMALARI YAPACAĞIZ"

Transfer görüşmeleri için yurt dışına çıkacağını açıklayan Aziz Yıldırım, oyuncu menajerleriyle yüz yüze görüşeceğini belirtti.

Yıldırım, “Hatta ben yurt dışına gidiyorum. Menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız.” dedi.

"İNŞALLAH SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLARIZ"

Fenerbahçe Başkan Adayı, transferlerin seçim öncesi duyurulabileceğinin sinyalini verdi.

Aziz Yıldırım, “İnşallah seçimden önce açıklarız.” sözlerini kullandı.

"TAKIM YAPACAĞIZ"

Transfer politikasına da değinen Yıldırım, sadece yıldız isimlere odaklanmayacaklarını söyledi

“Çok yıldız oyuncu getirdik ama tek başına bir şey yapmıyor. Takım yapacağız.” ifadelerini kullanan Yıldırım, dengeli bir kadro kurmak istediklerini belirtti.

"EN FAZLA 5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Sarı-lacivertlilerin toplam transfer planını da açıklayan Aziz Yıldırım, “En fazla 5-6 transfer yapacağız.” dedi.

Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre yeni isimlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

20 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

Aziz Yıldırım, transfer sürecini sezon başlangıcına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

Tecrübeli isim, “İlk hedef 20 Haziran sezon başlangıcına kadar bütün bunları çözmek.” ifadelerini kullandı.