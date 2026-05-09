Aziz Yıldırım'dan güçlü yönetim vurgusu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Biz Fenerbahçeyiz Derneği (Bifeder) tarafından organize edilen gecede kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona katılan Yıldırım'a başkan adaylığından çekilip kendisine destek veren Barış Göktürk de eşlik etti.

"BİRLİK BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Bifeder Başkanı Orhan Ebcin'in hediye takdiminde bulunduğu Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe'de artık bir şeylere dur demenin vaktinin geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın.”

"FENERBAHÇE'NİN 120. YILI ANCAK EFSANE BAŞKANIMIZA YAKIŞIR"

Gecede konuşan Barış Göktürk, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübü düzlüğe çıkaracak isim olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin fetret devrinden geçtiğinin altını çizen Göktürk, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor ve ciddi maddi problemler var. Fenerbahçe'nin gerçek bir kaptana ihtiyacı var. Camiamız bu mali sıkıntılardan ve sportif başarısızlıktan ancak ve ancak Aziz Yıldırım'ın olağanüstü gayretleriyle çıkabilir. Kendisini destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe, hak ettiği şampiyonlukları yeniden kazanır. 6 Süper Lig şampiyonluğu kazandırdı. Basketbolda 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, voleybolda Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Aziz başkan, benim ve arkadaşlarımızın yaptığı çağrıya kulak verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin 120. yılı ancak efsane başkanımıza yakışır." açıklamasını yaptı.