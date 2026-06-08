Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığı kazanırken diğer aday Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi. Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temas kurdu.
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Fenerbahçe'de Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına başladı.
Yıldırım, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi.
SAFİ'YLE ANLAŞMIŞTI
A Spor'da yer alan habere göre; yeni başkan Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temas kurdu.
Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek sezon takımda görmek istiyor. Yıldırım, milli oyuncu için girişimlere başladı.
YILDIRIM DEVREYE GİRDİ
Aziz Yıldırım'ın karşısında başkan adayı olan Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Safi, başkan olması halinde transfer edeceğini duyurmuştu.
Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi