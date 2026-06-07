Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi' destekçilerine yanıt
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bir diğer aday Hakan Safi'nin destekçilerinin "8 senedir neredeydin Aziz Yıldırım" tezahüratına kayıtsız kalmadı. Yıldırım, tribüne dönerek "Buradayım!" diye seslendi.
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışının tansiyonu tribünlere de yansıdı.
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi destekçileri arasında yaşanan tezahürat düellosu kongreye damga vurdu.
"8 SENEDİR NEREDEYDİN AZİZ YILDIRIM?"
Kongre sırasında Hakan Safi destekçilerinin bulunduğu tribünden, "8 senedir neredeydin Aziz Yıldırım?" şeklinde tezahüratlar yükseldi.
Kendisine yönelik tezahüratlara kayıtsız kalmayan Aziz Yıldırım, tribüne dönerek "Buradayım!" diye seslendi.
"BURADAYIM"
Hakan Safi lehine sloganların sürmesinin ardından Aziz Yıldırım bir süre tribünleri izledi.
Daha sonra tribünleri alkışlayan Yıldırım, bulunduğu alandan ayrılarak yerine döndü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi