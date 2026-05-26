Aziz Yıldırım'dan hakemlere: Hakkımızı yerlerse çok daha sert olurum

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Genel kurul süreci yaklaşırken başkan adayları, katıldıkları programlarda projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi’nin ardından Aziz Yıldırım da TRT Spor’da yayınlanan programa konuk oldu.

"2 SANTRFOR ALACAĞIZ, BİR TANE DE YERLİ SANTRFOR ALABİLİRİZ"

Yıldırım, "Hedefleri ve projeleri neler? Teknik direktörlük görevi için kimi düşünüyor? Kadro planlaması ve transfer hamleleri nasıl olacak?" ve daha birçok soruya yanıt verdi.

Aziz Yıldırım, "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan biri olabilir. Ama tek adayımız O diyemem. Önce bir seçilelim..." ifadelerini kullandı.

Transfer konusuna da açıklık getiren Yıldırım, "Bu kadronun 6 transfere ihtiyacı var. 2 santrfor alacağız, bir tane de yerli santrfor alabiliriz. Bir tane sağ bek almamız lazım, sol tarafa almamız lazım, stopere takviye yapmamız lazım" dedi.

"HAKEMLER HAKKIMIZI YERLERSE 20 SENELİK DÖNEMİMDEN ÇOK DAHA SERT OLURUM"

Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“"Hakemler eğer hakkımızı yerlerse, 20 senelik dönemimden çok daha sert olurum, hesabını sorarım, haberleri olsun!"



"Hakemler adil oldukları sürece herkese saygılıyız ama tersi olursa müsaade etmeyiz."”

"HERKES BAŞARI BEKLİYOR VE O BAŞARI DA ŞAMPİYONLUKTUR"

“"2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız."”

"FENERBAHÇE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ"

“"Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe’ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Fenerbahçe'nin bütçesi 250 milyon dolarlara gelmişti. Avrupa'da ilk 20 kulüp içerisindeydi. Türkiye'de ilk 30 dev şirketin içindeydi. Daha sonra 2011’de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi. 3 Temmuz süreci olmasaydı Fenerbahçe farklı yerlere giderdi."”

"CAMİAYLA BİRLEŞECEĞİZ"

“"Ali Koç başkanlığa geldiği zaman başarılı olur diye beklenti vardı. Aynı beklenti bizde de vardı, inşallah başarılı olur dedik. Ama küçük hatalardan dolayı başarı gelmedi."



"En önemli gücümüz ve güvencemiz tecrübemiz. Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe başarılı olunca Türkiye de mutlu olacak. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz. Camiayla birleşerek başarıyı yakalayacağız."



"Eğer başarı gelirse küskünlükler de ortadan kalkar. Ben bir liderim, başkan değilim. Her şeyi yapabilecek bir tecrübeyim. O sene de bu sene."”

"ŞAMPİYONLUK GELMEDİĞİ İÇİN AYRIŞMALAR BAŞLADI"

“"Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk."”

TRANSFER AÇIKLAMASI...

"Seçime kadar iki yabancı forvet alacağım. İsimler belli. Bugün alırsam 10 liraya alacağım. Yarın ise 8 liraya. Bu da kulübe eksi yazar. Transferi üzerinde çalıştığımız 2 yabancının ismini vermeyeceğim, ama onlar transferlerini açıklarsa o başka. Londra'ya gideceğim görüşme yapmak için. Hafta sonu kararımızı vereceğiz."



"Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek."



"Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de."”

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ OLMAYACAK"

“"Kadıköy cehennemdir. Kadıköy'de büyü yok, yürek var. Taraftarın, oyuncuların ve bizim yüreğimiz var. Oradan çıkış yok. Benim başkanlığımda rakipler berabere kaldığında seviniyorlardı. Herkesin ayağı titrerdi. Evimizde her maçı kazanacağız. Yeniden düzenleyeceğiz."”

"MOURİNHO'YU 2003'TE GETİRECEKTİK"

“"Mourinho'ya 5 tane oyuncu ismi söyledim. Bunun üzerine bir arkadaşını aradı. O da Mourinho'ya 'Aziz Yıldırım isim söylediyse zaten konuşup gelmiştir.' dedi. Seçimden sonra benim Mourinho'ya söylediğim hiçbir oyuncu transfer edilmedi."



"2003'te Mourinho'yu göreve getirmemiz için bir menajer bizimle iletişime geçti. O dönem arada kaldık. Sonra Porto'ya geçince biz alamadık."”

EDERSON KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

“"Şimdi kaleciyi söylüyorlar, 'onu gönderin' olmaz. Önce geleceğiz, herkesle oturup konuşacağız. Dertleri nedir? Herhangi bir var mı istekleri? Ben şundan dolayı rahatsızım. Bunları konuşmadan, etmeden hiçbir kimseyi göndermeyiz."



''Kim ne derse desin Ederson büyük kaleci. O kadar geriye yaslanırsan o hatayı elbet biri yapar Ederson'a yüklenmek, sorunu sadece onda aramak yanlış olur. Bu demek değil ki ben Ederson'u kadroda tutacağım veya satacağım bu benim genel görüşüm.



"Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız."”

TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

“"Yabancı ve yerli teknik direktör adaylarımızla görüşüyoruz. Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan biri olabilir. Ama tek adayımız O diyemem."



"Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."



"Aykut Kocaman 2011'de şampiyon yaptı. 2013'te Avrupa'da yarı final oynadık. Benfica'yı geçsek Chelsea ile final oynayacaktık. Gelelim 2018'e, şampiyonluğa oynarken TV'de çıkıp 'Maça gitmeyin' diye bağırdılar. Bunlar olurken Mayıs ayında seçim vardı. İnsanlar bunu unutuyor ama ben unutmam."”

"AYKUT HOCAYI NİYE İSTEMİYORSUNUZ?"

“"Aykut Kocaman'dan neden rahatsızsınız, bir anlatın öğrenelim... Siz hepiniz, Alex'i yuhalamadınız mı? 50 bin kişi yuhalamadı mı Alex'i? Kalktım, tek başıma alkışladım Alex'i. AZ Alkmaar maçı... Kötü oynadı, olabilir. Yuhaladı bütün tribünler... "Git" diye bağırdı tribünler. Ondan sonra oturduk onu ikna etmek için herkes uğraştı. Herkes kol kanat gerdi. Evini değiştirdik, Hertha ile anlaşma yapmıştı, onu iptal ettirdik. 1 lira alıyorsa 2 lira verdik. Bu bağırmaların neticesinde bunları yaşadık. Sonra da Alex değerli oldu problemler yaşadık. Neden Alex'e bağırdınız o gün, niye yuhaladınız? Bugün aynısını Aykut Hoca için de söylüyoruz. Neden "hayır" diyorsunuz. Anlatın, ortaya koyun, hepimiz ikna olalım. Diyelim ki, doğru söylüyor bu arkadaşlar, haklılar. Ama sosyal medyada yazarak "yok onu istiyorum, yok bunu istemiyorum". Beni sosyal medya etkileyemez."



"Jorge Jesus ile hiç görüşmedim. Beni onun şampiyonluk maçına davet ettiler, gitmedim."”

YILDIRIM'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

“"Her şeyi unutalım. Ali Koç da Hakan Safi de gelsinler. Ben burada ağabey olarak varım. Bir ve beraber olalım."



"Beni geçmişle yargılayamazsınız. Onları rahatsız etmemek adına 8 sene stadyuma gitmedim. Sadece senede bir kere çıkıp konuştum."”

"SEÇMEZLERSE DAHA DA ADAY OLMAM"

“"Fenerbahçe'nin gidişinden dolayı rahatsızım. O sebeple aday oldum. Seçerlerse göreve başlarım, seçmezlerse şapkamı alır giderim. Daha da aday olmam. Ama o zaman da bu başarısız süreç devam eder. Bunun durması için aklın ve tecrübenin gelmesi lazım."”

"STADI 64 BİN KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ"

“"50 milyon dolara stadı 64 bin kişiye çıkarabiliyoruz. Seçilirsek stadı büyütmek için izinler almaya başlayacağız. Seçilirsek hemen izinleri almaya başlayacaklar. İzinlerden sonra yapmaya başlayacaklar. Yaz sürecine gelirse bu... Orada Fenerbahçe'nin maçlarının durumuna göre... Üst çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Sonra da diğer operasyonlar yapılacak. 15 gün, 3 hafta vinçler sahaya girecek. Geri kalan her şey dışarıdan yapılacak. Stadın büyümesiyle beraber söylenen gelirleri yakalarız. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsun; 2 milyon forma satar. Fenerbahçeli bekliyor... Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe şampiyon olursa herkes mutlu olur. Öbürleri kazandığı zaman, derler ki yine kazandılar. Arada çok büyük fark var. Fenerbahçe bu kaynakları sağlar. Geçeriz hepsini... İkisinin toplamı Fenerium'a yetişmiyordu."”

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

“"Sürekli 'Para' mevzusu konuşuluyor. 20 sene başkanlık yaptık, hiç bizden para konusunu duydunuz mu? Para konusu en basit şey. Para önemli değil, Önemli olan akıl. Organizasyon önemli."”

"DİĞER YÖNETİMLERİ İBRA EDECEĞİZ"

“"Fenerbahçe'yi mahkemelere düşüremeyiz. Eğer önceki yönetimleri ibra etmezsek mahkemelerde uğraşırız. O sebeple ben ve arkadaşlarım diğer yönetimlerin ibrası yönünde oy kullanacağız."”

GALATASARAY SÖZLERİ...

“"Galatasaray iyi para harcadı. Benim görüşüm, kapalı kutu haldeler. Fenerbahçe daha şeffaf. Şu kadar borç var vs. gibi konular her yerde söyleniyor. Galatasaray'da ise söylenmiyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, onlar bizim şu anki halimize döner."”

"BANA SOSYAL MEDYAYLA GELMEYİN"

“"Ben sosyal medyada yokum. Okumuyorum, okumayacağım da. Arkadaşlara da söyledim, bana sosyal medyayla gelmeyin. Sosyal medya beni etkileyemez. Bir fikriniz varsa benimle konuşursunuz, fikir yürütürüz. Orada yazanlara göre kulüp yönetmem."



"Herkesle barış içerisinde geleceğiz. Kimseyle savaşımız yok. Ama rakipler, TFF, MHK veya diğerleri bize saygısızlık yaparsa, daha ağırını görürler...”

"2010-2011 SEZONUNUN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR"

“"Şunu söylemekten çekinmem; 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. MASAK tarafından Fenerbahçe'nin tüm parasal giriş, çıkışları incelenmiştir. Verilen raporda Fenerbahçe'nin hiçbir şeyinin olmadığını mahkemelere bildirdiler. Buradaki hadise başkadır. 15 Temmuz'a giden çakıllı yolların, asfaltlanmış halidir. Balyoz, Ergenekon, Cübbeli Ahmet, Beşiktaş meselesi en son da 15 Temmuz bunların hepsinin çıkışı, amacı aynıdır."”

TARAFTARA MESAJINIZ NEDİR?

“"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Kısa ve öz."



"Tüm islam aleminin, müslümanların, hepimizin bayramını kutluyorum... İyi bayramlar diliyorum."”