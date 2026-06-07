Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: Sözümüz sözdür şampiyonluk için gerekeni yapacağız

Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için ise sarı pusula kullanıldı.

NEREDEYSE İKİ KATI OY ALDI

Kongrede kullanılan 27 bin 387 oyun, 27 bin 172 geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi.

Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Seçim zaferi sonrası kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım ilk açıklamasını yaptı.

Yıldırım, konuşmasında şampiyonluk sözü verdi.

"GEREKLİ TAKVİYELERİ 15 GÜN İÇİNDE YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

“"Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız.



Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın.”

"BİRBİRMİZE KÜSMEYECEĞİZ"

“Kazanan Aziz Yıldırım değil, Fenerbahçe'dir. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, ayrışmayacağız.



Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz”

"SİZE BORCUMUZU MUHAKKAK ÖDEYECEĞİZ"

“Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz.



Bundan dolayı minnettarım. Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz.



Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.”

"SİZİ SEVİYORUZ"

“Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şeyler söylemek istemiyorum.



Hepinize kalpten yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız.



Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum”