Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli boksörler ailesinin organizasyonunda şampiyonluk mesajı verdi.

"DEĞİŞİK BİR SEÇİM ÖNCESİ"

Seçimde Hakan Safi ile yarışacak olan Yıldırım, sözlerine şu şekilde başladı:

“Yine bir seçim öncesinde bir araya geldik ama bu sefer çok değişik bir seçim öncesi diyelim. 12 yıldır, bizim de suçumuz olmuş bir dönem olmuştur, tek hedef başarılı olmak ve şampiyon olmaktır.”

"ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL"

Fenerbahçe'nin durumu hakkında konuşan Aziz Yıldırım, şunları dedi:

“Fenerbahçe'nin bu durumunu görüp de üzülmemek elde değil. Şimdi hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelip, beraber mücadele etme zamanımızdır.”

"BAŞKAN OLMAK İÇİN GELMİYORUM"

Aziz Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok açık söylüyorum, başkan olmak için gelmiyorum, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı kılıp önünü açmak için geliyoruz. Yoksa bizler gelip de burada başkan, yöneticilik yapma zamanını geçirdik. Belki Barış Bey genç, önünde zaman var ama bizler öyle değil.”

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Baskılar var ama hiçbirini dinlemeden aday oldum. Gelin hep birlikte oylarınızı kullanın, karşı tarafı suçlamak veya başka bir şey söylemek istemiyorum. Doğru olan bizlerin tecrübesi, bizlerin yaratacağı imkanlarla biz Fenerbahçe'mizi bu sezon şampiyon yapacağız. Ondan sonra da inşallah gençlerin önü açılmış olur ve bizden sonra onlar alırlar bu bayrağı ve devam ettirirler.”

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN"

Fenerbahçe taraftarına seslenen Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

“İçiniz rahat olsun. 1998'de geldim ve 20 sene başkanlık yaptım. İyi günüm de oldu, kötü günüm de oldu. İyi günüm daha fazla.”

"İHTİYAÇLARIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yıldırım ayrıca şöyle konuştu:

“Kulüplerde para sorunu olmaz, çözersiniz. Ama çok para da var demek yanlıştır. Bu yükü kaldıracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Futbol takımının neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İnşallah şampiyonluktan sonra hep birlikte oynayacağız ve eğleneceğiz.”