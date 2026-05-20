Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi çarpıcı açıklamalar!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir’de kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Kuracakları sistemin ana maddesinin kurumsallaşmak olduğunu dile getiren Aziz Yıldım, “8 yıl önce kurumsaldık ancak bu değişime uğradı. Kulübü bütün hale getireceğiz. Taraftarın, kongre ve divan kurul üyelerinin sahip çıktığı Fenerbahçe yaratacağız. Aradaki yönetimlerle ilgili yorum yapmayacağız. İbra edilme edilmeme gibi düşünceleler var. Fenerbahçe’de olay yaratmamamız lazım, her iki yönetimin de ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Biz seçilirsek biz kulübün tüm durumunu şeffaf şekilde anlatacağız. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım biz her şeyi kabul edeceğiz, hiçbir yakınma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

"FUTBOL AKLI, ESKİ SPORCULARIMIZDAN OLUŞACAK"

Fenerbahçe’de yönetim kadar futbol şubesinin de güçlü olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Her iki yapı da çok güçlü olmalı. İkisi beraber çalışacak. Futbol A.Ş ayrı, yönetim ayrı çalışmayacak. Daha güçlü olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan danışma kurulu olacak. Onların tavsiyeleriyle takımlarımızı kuracağız. Basketbolda da Sayın Ömer Onan gelecek, basketbolu o organize edecek. Bütün branşlarda çocuklarımızı görevlendireceğiz” diye konuştu.

"İYİ TAKIMIMIZ VAR, TAKVİYE DE YAPACAĞIZ"

Tesisleşme konusunda bilgilendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Statla ilgili çalışmalar var. Gerekli izinleri aldıktan sonra yapımına başlarız. Fenerbahçe kurumsal yapıya kavuşacak, gelirleri sürekli artıracak yapılanma yapacağız. Taraftardan ekonomik güce katkı sağlamasını bekleyeceğiz. Yapboz durumundan, sürekli bilgi üreten ve bilgileri kalıcı olarak aktaran bir yapıya kavuşturacağız. İlk hedefimiz şampiyonluktur. Bunun için şartlar uygundur. İyi takımımız var ama takviyelere de ihtiyacımız var. Takviyeleri yerine getireceğiz. İyi futbolcularımızın birçoğu Dünya Kupası’na gitmiyor, bu avantajdır. 21 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Hem Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için hem de ligi almak için mücadele edeceğiz. İyi bir takım kurarak bunu başaracağız.”

"ŞAMPİYON OLURSAK TÜM KIRGINLIKLAR BİTER"

Fenerbahçe için her zaman mücadele içinde olduklarını ifade eden Aziz Yıldırım, “Biz mücadeleye başladık. Her yerle her şeyle mücadele yapacağız. Geçmişte kamuoyu biliyor nasıl mücadele yaptığımızı. Önce iyi takım yaratmamız lazım, iyi takım yaratırsak bizler de mücadeleyi daha kolay yaparız. Bugün Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var. Fenerbahçe’de huzur olursa ülkemizde de huzur olur. Bunu sağlayacak olan bizler kadar diğer kısımlar, kişiler ve kurumlar. Dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldıracak tek şey vardır, o da şampiyonluktur. Şampiyon olduğunuz anda tüm kırgınlıklar biter” dedi.

"2 SANTRFOR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Artık geçmişi konuşmanın kimseye faydası olmadığını ifade eden Yıldırım, “Önümüze bakacağız. Daha önce de dedim, 2 santrfor alınacak. Bunun için çalışmalar yapılıyor. Hatta bu gece yarısı toplantı yapacağız. Diğer mevkiler de var. Ancak takım içindeki pozisyonu görmek de lazım. Harcama limiti görmeliyiz. Kimin kalması lazım, kimin gitmesi lazım bunları da görmek lazım. Bunlara hayata geçirebilmek için de oylara ihtiyacımız var. Kulüp içindeki kırgınlıkları kaldırmak için tüzük düzenlemek gerekiyor. Afla ilgili madde yapılabilir. Af olmasını sağlamaya çalışacağız, bununla ilgili kongre yapacağız. Ben artık yalnız yapamam, 40 yaşımda olsa yapardım. Hep beraber yapacağız, hep beraber birlik ve beraberlik içinde olursak aşamayacağız şey yok” diye konuştu.

"BASKETBOLUN 1 MİLYON EURO AÇIĞI VAR, KAPATACAĞIZ"

Erkek Basketbol Takımı’nın 1 milyon Euro açığı olduğunu belirten Aziz Yıldırım, “Bu açığı karşılayabiliriz. Yeniden yapılanma ile basketbol da halka açılabilir. Bu çalışma yapıldı mı bilmiyorum. Fenerium’un diğer bütün kulüplerden çok daha fazla geliri vardı. Şu an ne durumda bilmiyorum. Seçimden sonra hepsini inceleyeceğiz. Kulübün maddi anlamda büyümesi lazım. Bu büyüklükle beraber bütün branşlarda büyümeyi sağlamamız lazım. Para işin en kolay kısmı” dedi.

"KULÜP ALEYHİNE HİÇBİR HAREKETTE BULUNMADIM"

Başkan olmadığı dönemde de Fenerbahçe aleyhine hiçbir şey yapmadığını anlatan Aziz Yıldırım şu şekilde konuştu:

“Kulübü karıştıracak, kulübün aleyhine olacak hiçbir şey yapmadım. Nihat Özdemir TFF başkanıyken yanına gittim, tek kelime Fenerbahçe konuşmadık. Sanki kulübün aleyhine konuşmuşum gibi algılandı. Ben hiçbir şey yapmadım. Senede 1 defa konuştum, yol gösterdim. Almanya’dan oyuncu almışlardı, bunu neden aldılar dedim. Dzeko’yu alın dedim, Ramos’u alın dedim. Sonradan aldılar. Basketbolu bize verin yükünü alalım dedim, vermediler. Kolej depremden sonra yıkılacaktı ben yapacağım dedim. En sonunda bize dosya geldi yapma diyor. Aziz yıldırım aynı binayı yapıp teslim edecektir yazın imzalayalım dedim dönmediler bile. Son divanda bu santrforu nerden aldınız dedim, ben de sizin gibi soruyorum. Kimseyi karalamak yok, biz de yanlış yapıyorsak eleştirebilirsiniz.”

"GELİRİ ARTIRMALI, KALİTELİ OYUNCULAR ALMALIYIZ"

Tesislerin önce Dereağzı’nda olduğunu belirten Yıldırım, “Takımı Samandıra’ya taşıdık. Binalar vardı. Oradan çıkıp seyrediyorlardı. Gazeteciler takip ediyordu, biz rahatsız olmuyorduk. ‘Bizi seyrediyorlar, biz taktik idmanı yapamadık’ dediler bizim zamanımızda. Sonra şampiyon olduk. Bu sene santrforumuz olsaydı, şampiyonluğa ortaktık. Bizde eksikler vardı. Biz şimdi iyi bir bütçe yapmalıyız. Geliri artırmalı, kaliteli oyuncular almalıyız. Benim dönemimde 2001-2011 arasın en değerli kadro vardı, 5 defa şampiyon olduk. Bu verilere iyi bakmak lazım. Aldığımız bilgilere göre kale arkalarında 30’a yakın grup varmış, liderlik için mücadele ediyorlarmış. Kimse birlikte hareket etmiyor. Bunları düzeltiriz. Gol yiyoruz herkes küsüyor. Fenerbahçe ruhunun gelmesi lazım. Galatasaray’ı 6-0, Gaziantepspor’u 4-3 yendiğimiz maçların ruhu gelmesi lazım” dedi.