Aziz Yıldırım'ın evine gelen kuaför hayatını kaybetti iddiası: Açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dün dikkat çekici bir iddia ile gündeme geldi.

İddiaya göre dün Yıldırım'ın kızı Yaz'ın manikür ve pedikür işlemleri için eve gelen kuaför Derya Gündoğdu, hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, eve gelen Gündoğdu'nun merdiven çıkarken fenalaşarak yere yığıldığı kaydedildi.

EVE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİNİN GELDİĞİ İDDİASI

Kadın kuaförünün fenalaşarak evde yaşamını yitirdiği belirtilirken bu nedenle Aziz Yıldırım'ın evinde çok sayıda polis ekibinin bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulunuldu.

"OLAY BİZİM EVİMİZDE GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"

Bahsi geçen olayın Yaz Yıldırım ile bir ilgisinin bulunmadığının ifade edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün haber konusu olan olayın benimle hiçbir ilişkisi yoktur ve bahsi geçen hadise bizim evimizde gerçekleşmemiştir.

Bazı yayın organlarında olayın sanki bizim evimizde yaşandığı algısı oluşturulması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum."