Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat Muriç

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi sona erdi.

Ve sarı-lacivertliler yeni başkanını seçti...

27 bin 172 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye karşı 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçildi.

"İHTİYAÇLARIMIZI 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, "Neye ihtiyacımız varsa 15 gün içinde tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getireceği ilk isim belli oldu.

Bir süredir santrfor transferi konuşulan sarı-lacivertlilere imza atacak ilk ismin, Vedat Muriç olduğu öğrenildi.

İLK TRANSFER MURIÇ

Seçim öncesi oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Aziz Yıldırım ve ekibi, Muriç'in kulübü Mallorca ile de 15 milyon euro bonservis bedeli seviyesinde el sıkıştı.

Yıldırım'ın, mazbatasını almasının ardından transferleri peş peşe açıklaması bekleniyor.

37 MAÇTA 23 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 23 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.