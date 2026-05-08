Aziz Yıldırım'ın kaç çocuğu var: İşte gözlerden uzak yaşayan kızları

Fenerbahçe'de 20 yıllık efsanevi başkanlık döneminden sonra yeniden adaylık koltuğuna oturmaya hazırlanan Aziz Yıldırım’ın sahalardaki başarısı kadar özel hayatı da yeniden mercek altına alındı.

Sarı-lacivertli camianın hafızasına kazınan Yıldırım hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ailesi.

Yıldırım'ın iki ayrı evliliğinden toplam 3 kız çocuğu var.

İşte Aziz Yıldırım'ın çocukları:

AZİZ YILDIRIM'IN KIZLARI

Gülşah Gordi: Yıldırım'ın ilk evliliğinden olan büyük kızıdır. İş dünyasında aktif bir rol üstlenen Gülşah Gordi, babasının şirketler grubunda yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hande Gamgam: Aziz Yıldırım’ın ilk evliliğinden olan bir diğer kızıdır. Sosyal yaşamda ve aile bağlarında aktif bir figür olarak bilinmektedir.

Yaz Yıldırım: 2013 yılında Gonca Çelikkıran ile gerçekleşen ikinci evliliğinden dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 13 yaşına giren ve eğitim hayatına Londra'da devam eden Yaz, babası Aziz Yıldırım ile olan sempatik kareleriyle sık sık gündeme gelmektedir.