Aziz Yıldırım'ın Samandıra operasyonu: Efsaneler geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası adaylar netleşmeye başlamıştı.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olmak için adaylığını ilk açıklayan isim Hakan Safi olmuştu.

Safi'nin ardından ise Aziz Yıldırım da başkan adaylığını açıklayan diğer isim oldu.

SAMANDIRA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK PLANI

İkinci kez başkan olmak için çalışmalarına devam eden Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde hem yönetimde hem de Samandıra yapılanmasında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

Buna göre Yıldırım, tecrübeli isimlerin yanında yönetimde genç iş insanlarına da yer vermeyi düşünüyor.

Bir başka plan ise Samandıra'da sarı-lacivertlilerin özlediği günlere geri dönmek...

KOCAMAN, DİLMEN VE ÇETİN...

Bu doğrultuda Yıldırım'ın Aykut Kocaman önderliğinde Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen gibi kulüpte efsane olan isimlerden oluşan bir yapı kuracağı öğrenildi.

Kurulacak Samandıra düzeniyle aile ortamının yaratılmaya çalışacağı hedeflenirken, Yıldırım'ın Fenerbahçe tarihini iyi bilen isimlere bu yüzden öncelik verdiği belirtiliyor.