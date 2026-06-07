Aziz Yıldırım'ın vaatleri

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sona erdi…

Sarı-lacivertlilerin 39. başkanı bir kez daha Aziz Yıldırım oldu.

Peki Yıldırım, Fenerbahçe camiasına hangi vaatlerde bulundu?

Gelin Yıldırım’ın vaatlerine birlikte göz atalım…

Yıldırım’ın ekibi, kulübün mali gücünü artırmaya yönelik büyük bir kaynak planı üzerinde duruyor.

300 MİLYON EURO TOPLANABİLİR

Yıldırım’a yakın isimlerin, “Masada 300 milyon dolar toplanabilir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ekip, bu kaynağın Fenerbahçe’nin transfer ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini savunuyor.

STAD KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Diğer yandan Yıldırım stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

2024 yılındaki genel kurulda Yıldırım stadın kapasitesinin artırılması projesini açıklamış, yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı da stat büyütme projesini tanıtmıştı.

Hazırlanan projeye göre, Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde kapasitenin 65 bine çıkarılması planlanıyor.

Projeye Fenerbahçe eski yöneticisi iş insanı Nihat Özdemir’in de destek vereceği ifade edildi.

ESKİ İSİMLERE GÖREV VERİLECEK

Yıldırım’ın bir başka projesi ise Samandıra ruhunu yeniden canlandırmak için Oğuz Çetin, Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Edin Dzeko gibi isimlere görev verecek.

Yıldırım, “Samandıra’da Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan oyuncuların da orada olmasını istiyorum. Samandıra’da bir ruh yaratmak istiyoruz. Başka isimler de katılabilir. Üç tane böyle oyuncu gelmesini istiyorum ruhu yaratalım." ifadelerini kullanmıştı.

SANTRAFOR TRANSFERİ

Teknik direktör konusuna henüz karar vermediği bilinen Yıldırım’ın bir başka vaadi de santrafor transferi.

Yıldırım konuya ilişkin ise şunları söylemişti:

“2 santrfor gelecek. Teknik direktör karar vermedik, yabancı da görüşüyoruz yerli de görüşüyoruz seçimden sonra açıklarız. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 olur. Ama fazla oyuncu almayacağım.”

SON ŞAMPİYONLUK ERSUN YANAL DÖNEMİNDE

Aziz Yıldırım’ın belki de en büyük vaadi Fenerbahçe’yi önümüzdeki sezon şampiyon yapmak.

Son olarak ise sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kazanmıştı.

"Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur, tek iddia şampiyonluktur" diyen Yıldırım, önümüzdeki yılları domine edecek bir futbol yönetimi oluşturmayı vadediyor.

AZİZ YILDIRIM'IN TÜM VAATLERİ

İşte Yıldırım’ın diğer vaatleri…

• Mevcut stadyumun kapasitesini, dış mimarisi korunarak ve çatısı sekiz metre yukarı kaldırılarak 11 ay içinde 64 bin kişiye çıkarmak

• Kulübün ekonomik darboğazdan çıkması için 300 milyon dolarlık dev bir bütçe ve finansal plan hazırlamak

• Kulübün gelirlerine ipotek koyan Bankalar Birliği anlaşmasından en kısa sürede tamamen çıkarak mali özgürlüğü geri kazanmak

• Tüm mali ve idari süreçlerin kongre üyelerine açık hale getirmek

• Kulüp yönetiminde kurumsal hafızayı koruyan ve kalıcı bilgi üreten bir sistem kurmak

• Kulüp içi kırgınlıkları bitirmek adına tüm delegeleri, eski yöneticileri ve muhalif grupları kapsayan büyük bir birleşme hareketi başlatmak

• Amatör şubelerde bütçe disiplini sağlamak, mali zararların kapatmak ve kulübün kendi öz kaynaklarına yönelmesini sağlamak