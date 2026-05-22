Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu. İşte yönetimindeki isimler...
Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulu, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertlilerde başkan adayları arasında ismi kesinleşen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yer alıyor.
İki aday da çalışmalarını yürütürken Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi ortaya çıktı.
ASİL VE YEDEK ÜYELER NETLEŞTİ
Öte yandan seçime 72 saat süre kalana kadar yönetim listesinde değişiklik yapılabiliyor.
İşte Aziz Yıldırım'ın listesi...
Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.
