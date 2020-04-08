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Babanın çocuklarına polis geliyor şakası

Sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda paten süren kardeşleri, babaları polis sireni ile kandırdı.

Haber Merkezi |
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Babanın çocuklarına polis geliyor şakası

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından kural genişletilerek, 20 yaş altı da bu kurala dahil edilmişti.

Babanın çocuklarına 'polis geliyor' şakası VİDEO

PATEN KAYMAYA ÇIKTILAR

Evden çıkamayan gençlerin sıkılmamak için farklı uğraşlar bulduğu bu günlerde iki kardeş, binalarının önünde paten kaymak istedi.

Kardeşlerin sokakta paten kaydığını gören babaları ise çocuklarına küçük bir şaka yaptı.

SİREN SESİNİ DUYUNCA DÜŞE KALKA KAÇTILAR

Çocuklarına güzel paten kaydıklarını söyleyen baba, bir anda polis sireni çalmaya başlayınca, çocuklar korkuyla binanın kapısına doğru koşmaya başladı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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