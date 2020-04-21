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Babası 11 yaşındaki kız çocuğunu döverek öldürdü

Gaziantep'te babasının darbettiği kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA |
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Babası 11 yaşındaki kız çocuğunu döverek öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen 11 yaşındaki C.A., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

EŞİ ŞİDDETTEN KAÇTI

M.A.'nın, bir süre önce şiddet uyguladığı ileri sürülen eşinin kaçtığı ve kendisinin ise 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

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