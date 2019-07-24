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Babası Boris Johnson'ı anlattı

İngiltere’de Boris Johnson’ın başbakan seçilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan babası, ailenin kökenlerinin Osmanlı’ya dayandığını söyledi.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 10:09..
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Babası Boris Johnson'ı anlattı

Boris Johnson, dün resmi olarak yeni başbakan olmaya hak kazandı. Parti üyelerinin oylaması sonucu Johnson, 92 bin 153 oyla ülkenin yeni başbakanı oldu.

Başbakan olmadan önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretlerinde yaptığı “Kalfatlıyım” açıklamalarıyla gündem olan ve kökenlerinin Osmanlı’ya dayandığını her fırsatta belirten Boris Johnson’ı, şimdi de babası anlattı.

"BORIS’iN BÜYÜKBABASI KURAN’I EZBERE BİLİRDİ"

Boris Johnson’ın zaferinin ardından gazetecilere konuşan babası Stanley Johnson, ailesinin kökenlerine yönelik yaptığı açıklamalarda bulundu.

Babası Boris Johnson'ı anlattı İZLE

Johnson’ın büyük-büyük babasının Osmanlı İmparatorluğu'nun son içişleri bakanı olduğunu belirten Stanley Johnson, büyük babasının henüz 5 yaşındayken Kuran’ı ezbere okuyabildiğini de sözlerine ekledi.

Babası Boris Johnson'ı anlattı

JOHNSON’IN OSMANLI ATALARI

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Babası Boris Johnson'ı anlattı

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