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Babasına kızıp evi ateşe verdi

Malatya'da babasıyla tartışan bir kişi, oturdukları evde yangın çıkardı.

İHA | 30.03.2020 - 07:52..
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Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen G.A. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı babasıyla tartıştı.

Babasına kızıp evi ateşe verdi

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Tartışmanın ardından eline aldığı bıçakla babasını tehdit ederek evden gitmesini isteyen şahıs daha sonra oturdukları evin perdelerini ateşe vererek evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Babasına kızıp evi ateşe verdi

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, G.A., mahalle bekçileri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan G.A. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Babasına kızıp evi ateşe verdi

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