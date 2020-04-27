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Babasını dövdü, ev hapsinden kaçtı

Kütahya’da eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan şüpheli, dışarı çıkmasına izin vermeyen babasını dövüp, otomobille kaçtı.

DHA |
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Babasını dövdü, ev hapsinden kaçtı

Kütahya'da Veysel S., eski eşi 1 çocuk annesi Nesibe T.’nin evine gidip, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Nesibe T. de bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından ‘Ölmek istemiyorum’ yazarak, paylaştı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Veysel S. gözaltına alındı.

BABASINI DÖVÜP KAÇTI

Eski koca, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı. Elektronik kelepçe takılı olan Veysel S., önceki akşam evden çıkmak istedi. Ancak babası izin vermedi. Veysel S., bunun üzerine babasını dövüp, otomobiliyle kaçtı.

Babasını dövdü, ev hapsinden kaçtı

YENİDEN EV HAPSİ ALDI

Elektronik kelepçeden gelen sinyal üzerine harekete geçen polis ekipleri, Veysel S.’yi evinin yakınındaki Maltepe Parkı’nda yakaladı. Yeniden adliyeye çıkarılan Veysel S., savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol tedbirleri alınıp, ev hapsine çarptırıldı.

Babasını dövdü, ev hapsinden kaçtı

Babasını dövdü, ev hapsinden kaçtı

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