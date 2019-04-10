Babasını mezardan çıkarıp poz verdi

Pekinli sanatçı Siyuan Zhuji, üç yaşındayken karaciğer kanserinden kaybettiği babasının mezarını açtı. BABASININ KALINTILARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Siyuan'ın hayali babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekilmekti

Seneler sonra en büyük hayali olan babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekimi yapmaya karar verdi. Siyuan'ın annesi Lin Shan, fotoğraf çekimi için mezarlığın bekçisinden izin aldı.





MEZARLIK GÖREVLİLERİ DE YARDIM ETTİ

Çin'de, aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural var. Birinin kalıntılarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülmekte ve kötü karması getirdiğine inanılmakta. Ama mezarlık görevlisi ailenin bu isteğine karşı koyamadı. Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.





''ŞÖHRET İÇİN BABANIN MEZARINI KAZIYOSUN''

Siyuan, çektiği bu kareleri sanat web sitesi Artand ve Çin mikroblog sitesi Weibo'da, yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarını öfkelendirdi!

Fotoğraflar, çoğu site ziyaretçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 'saygısızca' olarak nitelendirildi ve kınandı.

Bu fotoğrafların yer aldığı sayfa yaklaşık 28 milyon kez tıklandı. Eleştiriler şöyleydi: "Resmen şöhret uğruna babanın mezarını kazıyorsun!"





''HARİKA BİR DUYGUYDU, GERÇEK SANAT BUDUR''

Siyuan ise bu eleştirilere kulaklarını tıkayıp hissettiklerini şöyle aktardı: Harika bir duyguydu. Babamı dolaptan çıkarmış gibi hissettim. Onunla yan yana uzanmak beni inanılmaz mutlu etti. Fotoğraflarda çıplak olmam benim için gerekliydi, çünkü dünyaya çıplak geldik ve çıplak gidiyoruz. Dünyaya gerçek sanat göstermekten korkmamalıyız.