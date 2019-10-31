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Babasının mezar taşını AVM'de gördü

Kazakistan'ın Ust-Kamenogorsk kentinde mezar taşlarının parçaları, kentteki Alem AVM'nin zemini için kullanıldı.

AA | 31.10.2019 - 09:38..
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Ust-Kamenogorsk sakini Natalya Andreeva, AVM'in döşeme kaplanmasında 15 sene önce ölen babasının mezar taşındaki portresini görüp şok geçirdi.

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

ESKİ RESMİN YERİNE BAŞKA BİR RESİM İSTEDİLER

2014 yılında babasının mezar taşının yenilendiğini belirten Andreeva, bunun için mezar taşındaki eski resmin restorasyonundan ziyade yeni bir resmin kullanılmasına karar verildiğini de kaydetti.

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

ŞOK GEÇİRDİ

Andreeva, "Eski resmin yok edilmesinden emindik, o bize verilmedi. Beş sene sonra ise bu korkunç haberi aldım." dedi.

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

AVM YÖNETİCİLERİ MÜTEAHHİT ŞİRKETİNİ SUÇLU TUTUYOR

Genç kadının savcılığa yaptığı şikayet üzerine vandalizm eylemi suçundan soruşturma başlatılırken, AVM yöneticileri ise müteahhit şirketini suçlu tutuyor.

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

Babasının mezar taşını AVM'de gördü

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