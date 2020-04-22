Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Bir yıl önce, tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren 33 yaşındaki Müslüm Aslan, tahliyesinin ardından, babaevine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve getirdi ve 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı dövdü.

KARDEŞLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Yere yığılan Ceylan hareketsiz kalınca, Müslüm Aslan, 155 ihbar hattını arayıp, çocuğunu dövdüğünü belirtti, adresini verdi. Aslan, diğer çocukları Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) alarak Ocaklar Mahallesi'ndeki eşi Rukiye Aslan'a götürdü.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine polis ile birlikte adrese gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Ceylan'ı hastaneye kaldırdı. Kaçan Müslüm Aslan ise bir parkta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük Ceylan ise önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Babasının öldürdüğü Ceylan, toprağa verildi VİDEO

HIRKASINI BIRAKMADI

Otopsi işlemleri tamamlanan Ceylan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz kızın cenazesi, önce evine getirildi. Burada kızını bekleyen anne Rukiye Aslan, sinir krizi geçirdi. Rukiye Aslan, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, elinden kızının hırkasını bırakmadı.

"CANİ BABAN UTANSIN"

Rukiye Aslan, cenaze töreninden sonra gözyaşları dökerek feryat etti. Anne Aslan, “Cani baban utansın” diye haykırdı.

Talihsiz çocuk, Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

'CEYLAN’A CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR' İDDİASI

Öte yandan Müslüm Aslan'ın 5 Mart günü emniyete giderek öldürdüğü kızının Ceylan’ın cinsel istismara maruz kaldığını öne sürüp, şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aslan’ın o gün emniyette verdiği ifadede, "Ben 31 Mayıs 2019 tarihinde eşimi bıçakladığım için cezaevine girdim. 4 Kasım günü de tahliye oldum. 3 Mart günü kızım Ceylan, bana başının döndüğünü söyledi. Neden olduğunu sorunca da bana; annesini, amcası N.A. ve M.K. ile birlikte çıplak gördüğü için amcasının kafasını duvara çarptığını söyledi. Bunun üzerine ağabeyim N.A’ya kızımı neden darbettiğini sordum, o da 'diğer çocuklarla tartışıyordu, o nedenle vurdum' dedi. Ben de olayı büyütmeden, kızımı alıp evimize gittim. Konuştuğumda kızım bana, 'baba sen cezaevindeyken amcam ve yanında bulunan M.K. ve A.Ö., bana cinsel istismarda bulundu' dedi. O süreçten bugüne kadar da kızımı tehdit ettikleri için söyleyememiş. İsmi geçen kişilerden de şikayetçiyim.” dediği öğrenildi.

"MÜSLÜM BENİM 15 YILLIK ARKADAŞIM OLUR"

Ceylan Aslan’ın da Çocuk Şube Müdürlüğü’nde benzer ifade vermesinin ardından iddia edilen kişiler ile anne gözaltına alındı. İfadesine başvurulan M.K., Müslüm’ün 15 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben iddia edilen N.A. ve A.Ö.’yü tanımıyorum. Bu nedenle de iddia edilen tarih olan 3 Mart 2020 günü N.A.’nın evine de gitmedim. Ayrıca annesiyle de ilişkiye girmedim. Müslüm cezaevindeyken de ne eşini, ne de çocuklarını görmedim. Ayrıca kendileri benim evimde de hiç kalmadılar. Ceylan’ın birinin yönlendirmesiyle bu ifadeyi verdiğini düşünüyorum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bana bu iftirada bulunan Müslüm Aslan’dan davacı ve şikayetçiyim.” dediği öğrenildi.

"ÇOCUKLARA BAKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİĞİM İÇİN İFTİRA ATTI"

Amca N.A ise, "Müslüm Aslan, benim öz kardeşim olur. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için zaman zaman çocukları, yani yeğenlerim bizde kalıyor. Ben iddia edilen o iki ismi de tanımıyorum. Evime de gelmediler. İddia edilen tarihte ağabeyim bize geldi. Kapıda eşimle tartışıyordu. Dışarı çıktığımda ne olduğunu sordum. O da bana çocuklarıma bakın, ben bakamıyorum dedi. Ben de kendisine çocukların geç saatte dışarı çıktığını, başlarına bir şey gelebileceğini, o nedenle bakamayacağımı söyledim. Bunun üzerine benimle tartıştı. Bu nedenle iftira atmış olabilir. Ceylan’a da baskıyla bunları ifade ettirmiş olabilir. Bana iftirada bulunan kardeşim Müslüm Aslan’dan davacı ve şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

"KIZIMA ZORLA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETTİRDİ"

Anne Rukiye Aslan ise "Kızım Ceylan’ın da ifadesinde belirttiği gibi ben kimseyle ilişkiye girmedim. Kızımın cinsel istismara uğradığına inanmıyorum. Eşim Müslüm’ün, kızımı yönlendirdiğine eminim. Eşimin uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojisinin bozuk olduğundan şüpheleniyorum. Kızım Ceylan, yaklaşık 2 ay önce bana babasının cinsel içerikli resimler gösterip, video izlettirerek bu senin annen demiş, kızım da izlemek istemeyince de zorla izlettirmiş. Boşanma aşamasında olduğum eşimin bize nafaka vermemek ve çocukların velayetini almak için kızımı yönlendirdiğinden eminim. Bu nedenle bana iftira atan eşimden şikayetçiyim.” dediği öğrenildi.

HEPSİ SERBEST KALDI

Olayla ilgili ifadeleri alınan şüphelilerin, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.

EŞİNİN KUZENİNİ DARBETTİ

Müslüm Aslan’ın 8 Ocak 2020 günü de eşinin teyzesinin oğlu M.A.’yı, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tehdit edip darbettiği, ayrıca 6 Mart 2020 günü de evinden hırsızlık yapıldığını iddia edip, eşiyle birlikte olup, kızına istismarda bulunduğunu öne sürdüğü M.K.'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.