taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8096
Euro
6.5419
Altın
1275.8
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.358

BAE ajanlarından biri bombacı diğeri yardımcısı

İstanbul’da yakalanan 2 BAE'li ajandan birinin Lübnan’da suikast ve bomba eğitimi aldığı, diğerinin ise onun yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Detay Haber | 21.04.2019 - 08:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

MİT operasyonuyla yakalanan Birleşik Arap Emirliği ajanları 40 yaşındaki Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan'ın kurduğu istihbarat ağı çözülmeye başladı.

ÖNEMLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

BAE’nin Türkiye’deki istihbarat ağının temellerini atan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suud konsolosluğunda öldürülmesinden sonra Türkiye’ye gelerek çalışmalara başlayan 40 yaşındaki Samir Semih Şaban’la ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

UZMANLIK ALANI BOMBA YAPIMI

BAE ve Suudi Arabistan istihbaratının tetikçisi Muhammed Dahlan’ın en yakınındakilerden biri olan Samir Semih Şaban’ın uzmanlık alanı, patlayıcı bomba yapımı, suikast ve sabotaj. Lübnan’da mühendislik okuyan Şaban, bomba, suikast ve sabotaj eğitimini de bu ülkede aldı. Alınan bilgiye göre Şaban’ın babası da tıpkı kendisi gibi bir patlayıcı uzmanı.

BAE ajanlarından biri bombacı diğeri yardımcısı

FİLİSTİN PASAPORTU KULLANDILAR

Yaklaşık 6 aydır Türk istihbaratınca izlenen ve geçtiğimiz pazartesi günü yapılan bir operasyonla yakalanan iki ajanın, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlarını gizlemek için Filistin pasaportu taşıdığı yine verilen bilgiler arasında.

ARAPLARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE DOLAŞTILAR

MİT tarafından takip edilen iki casus, Türkiye’de özellikle Arapların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dolaştı. Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan’ın Türkiye’deki Hamaslıların faaliyetlerini izledikleri, Müslüman kardeşlerin Türkiye’deki şemasını ortaya çıkarmaya çalıştıkları da belirtildi.

BAE ajanlarından biri bombacı diğeri yardımcısı

EL FETİH İSTİHBARAT BİRİMİNDE GÖREV YAPTI

Dahlan'ın adamı Şaban, El Fetih'in istihbarat biriminde görev yaptı  İkilinin bölgedeki birçok ülkeye giriş-çıkış yaptığı öğrenilirken, iki ismin de bir dönem orduda görev yaptıkları bildirildi. Ajanlardan Zeki Yusuf Hasan, El-Fetih’e bağlı Filistin istihbaratında üst düzey görevlerde bulundu.

YARDIMCI OLMASI İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

İki isim de Hamas-Fetih çatışmalarının yaşandığı dönemde İsrail istihbaratı ve Muhammed Dahlan’la sürekli irtibat halinde oldu. Son olarak Bulgaristan’da faaliyet gösteren Zeki Yusuf Hasan, Samir Semih Şaban’a yardımcı olması için Türkiye’ye gönderildi.

BAE ajanlarından biri bombacı diğeri yardımcısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama

Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama

86
Futbolseverler soruyor: Emre Akbaba'ya neden kırmızı kart yok

Futbolseverler soruyor: Emre Akbaba'ya neden kırmızı kart yok

149
Kaza yerindeki 5 kişiye başka bir araç çarptı

Kaza yerindeki 5 kişiye başka bir araç çarptı

6
Hz. İsa'nın ruhu içimde diyen kadın öğretmene soruşturma

Hz. İsa'nın ruhu içimde diyen kadın öğretmene soruşturma

14
Emniyet'te rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet'te rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

4
Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor

Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor

6
Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir