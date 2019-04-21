BAE ajanlarından biri bombacı diğeri yardımcısı

MİT operasyonuyla yakalanan Birleşik Arap Emirliği ajanları 40 yaşındaki Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan'ın kurduğu istihbarat ağı çözülmeye başladı.

ÖNEMLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

BAE’nin Türkiye’deki istihbarat ağının temellerini atan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suud konsolosluğunda öldürülmesinden sonra Türkiye’ye gelerek çalışmalara başlayan 40 yaşındaki Samir Semih Şaban’la ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

UZMANLIK ALANI BOMBA YAPIMI

BAE ve Suudi Arabistan istihbaratının tetikçisi Muhammed Dahlan’ın en yakınındakilerden biri olan Samir Semih Şaban’ın uzmanlık alanı, patlayıcı bomba yapımı, suikast ve sabotaj. Lübnan’da mühendislik okuyan Şaban, bomba, suikast ve sabotaj eğitimini de bu ülkede aldı. Alınan bilgiye göre Şaban’ın babası da tıpkı kendisi gibi bir patlayıcı uzmanı.

FİLİSTİN PASAPORTU KULLANDILAR

Yaklaşık 6 aydır Türk istihbaratınca izlenen ve geçtiğimiz pazartesi günü yapılan bir operasyonla yakalanan iki ajanın, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlarını gizlemek için Filistin pasaportu taşıdığı yine verilen bilgiler arasında.

ARAPLARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE DOLAŞTILAR

MİT tarafından takip edilen iki casus, Türkiye’de özellikle Arapların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dolaştı. Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan’ın Türkiye’deki Hamaslıların faaliyetlerini izledikleri, Müslüman kardeşlerin Türkiye’deki şemasını ortaya çıkarmaya çalıştıkları da belirtildi.

EL FETİH İSTİHBARAT BİRİMİNDE GÖREV YAPTI

Dahlan'ın adamı Şaban, El Fetih'in istihbarat biriminde görev yaptı İkilinin bölgedeki birçok ülkeye giriş-çıkış yaptığı öğrenilirken, iki ismin de bir dönem orduda görev yaptıkları bildirildi. Ajanlardan Zeki Yusuf Hasan, El-Fetih’e bağlı Filistin istihbaratında üst düzey görevlerde bulundu.

YARDIMCI OLMASI İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

İki isim de Hamas-Fetih çatışmalarının yaşandığı dönemde İsrail istihbaratı ve Muhammed Dahlan’la sürekli irtibat halinde oldu. Son olarak Bulgaristan’da faaliyet gösteren Zeki Yusuf Hasan, Samir Semih Şaban’a yardımcı olması için Türkiye’ye gönderildi.