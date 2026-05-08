BAE füze ve İHA saldırılarına uğradığını açıkladı

Ortadoğu’da gerilim sürüyor...

ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürerken, BAE’den bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı devreye girdiğini duyurdu.

Ülke genelinde duyulan seslerin, saldırıları engellemeye yönelik angajman operasyonlarının sonucu olduğu belirtildi.

SALDIRININ KİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ PAYLAŞILMADI

Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

GÜVENLİK TALİMATLARINA UYMA ÇAĞRISI

Halka, sakin olma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.