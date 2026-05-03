BAE hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı

Orta Doğu’da İran saldırıları nedeniyle en çok etkilenen ülkelerin başında gelen BAE’den önemli açıklama...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürlüğü, İran saldırıları nedeniyle uygulanan geçici tedbirlere yönelik yazılı bir açıklama yayımladı.

TEDBİRLER KALDIRILDI

Yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında geçici olarak uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı belirtildi.

KAPSAMLI GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ ARDINDAN ALINDI

Hava trafiğinin normale döndüğünün kaydedildiği açıklamada, bu kararın kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin ardından alındığı ifade edildi.

OPERASYONEL EKİPLER HAZIR

Açıklamada ayrıca, bu dönemde yolcular ile hava yollarının iş birliğine değinilerek, olası her türlü gelişmeye karşı teknik ve operasyonel ekiplerin hazır olduğu aktarıldı.